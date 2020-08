Beyond Light is de volgende grote uitbreiding voor Destiny 2 en hoewel deze content aanvankelijk in september zou verschijnen, was Bungie genoodzaakt het op te schuiven naar november vanwege de omstandigheden in de wereld. We zullen dus ietsje langer moeten wachten, maar we kunnen ons ondertussen wel met Season of Arrivals vermaken.

Het duurt nog een paar maanden voordat Beyond Light verschijnt, maar vanavond heeft de ontwikkelaar tijdens Gamescom Opening Night Live wel weer nieuwe beelden van de uitbreiding getoond. Wat centraal staat in deze nieuwe footage is ‘Stasis’, een nieuwe elementaire kracht naast Arc, Solar en Void.