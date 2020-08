Uitgever Headup Games en ontwikkelaar Studio Fizbin maken bekend dat Lost at Sea naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komt. De game was eerder al voor de pc aangekondigd. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Wel is er tegelijkertijd met dit nieuws een trailer van de game speciaal voor Gamescom 2020 uitgebracht. Die kun je hieronder bekijken.

Lost at Sea is volgens de omschrijving een game over het leven. Dat klinkt vaag en de officiële samenvatting maakt het niet echt duidelijker. Wellicht komen we tijdens de Gamescom meer over de game te weten.

Lost At Sea is a game about life. A game about every one of us and the incredible adventure we all take part in.

Love, friendship, family, career, freedom. No matter who we are or where we come from, these are the things that make life worth living for all of us. And we are all afraid that something will take these things away or take us away, before we have experienced every single bit of it. But death is inevitable, to be afraid of it doesn’t make sense. And the more we experience, the more we know and remember – the more the fear of death loses its power.