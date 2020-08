Eind volgende maand verschijnt Mafia: Definitive Edition en zoals je in onze hands-on preview hebt kunnen lezen zijn we erg onder de indruk van de game. Deze uitgave brengt het originele Mafia verhaal terug, maar dan in een volledig nieuw jasje.

In de game maken we kennis met Tommy die zich aansluit bij de Salieri familie en zich een weg naar de top van de maffia werkt. Het verhaal in de game is natuurlijk een erg belangrijk aspect en de nieuwe trailer die Hangar 13 met 2K Games vanavond heeft getoond gaat daar dieper op in.