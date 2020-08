Electronic Arts onthulde eerder dit jaar Star Wars: Squadrons, wat een mid-price game is die draait om gevechten met de vele schepen die het Star Wars universum rijk is. De game zal op 2 oktober al verschijnen en tijdens Gamescom Opening Night Live heeft men weer nieuwe beelden getoond.

Bekijk de nieuwe footage hieronder, waarbij de focus op de singleplayer ligt. De game heeft als extra feature trouwens dat het in virtual reality gespeeld kan worden, ook op de PlayStation 4 in combinatie met PlayStation VR. Meer informatie over Star Wars: Squadrons kan je hier vinden.