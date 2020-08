Sinds de release is Fall Guys: Ultimate Knockout razend populair. Omdat de game gratis voor PlayStation Plus abonnees is, blijft het aantal spelers nog steeds toenemen en recent maakte de ontwikkelaar samen met Sony bekend dat het de meest gedownloade PlayStation Plus game ooit is.

Met dat succes valt ook een lange termijnplanning samen en zodoende is het tweede seizoen voor Fall Guys nu officieel uit de doeken gedaan. Tijdens Gamescom Opening Night Live vond deze onthulling plaats en hieronder de beelden. In het tweede seizoen van Fall Guys: Ultimate Knockdown staan de Middeleeuwen centraal. Uiteraard horen hier nieuwe kostuums bij die je in de trailer kunt zien en er zullen ook nieuwe modi bij komen.

Hieronder kan je de eerste beelden zien en een korte beschrijving van seizoen 2 vinden.

Revealed today at Gamescom Opening Night Live, Fall Guys Season 2 will bring the dragon fire with feudal fortresses, knockout knights and pugilistic paladins among new additions coming this October. A full season of new costumes, emotes and more will reward players as they lay siege to the Middle Ages.

Het eerste seizoen van Fall Guys is nog in volle gang en we moeten nog tot oktober wachten eer het tweede seizoen van start gaat.