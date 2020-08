Sinds de aankondiging van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga hebben we eigenlijk maar weinig van de platformer vernomen. Maar tijdens Gamescom Opening Night Live verscheen de titel eindelijk weer eens ten tonele en deze keer met gameplaybeelden.

Deze nieuwe beelden bekijk je hieronder en tevens hebben we een update omtrent de release. Aanvankelijk stond LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gepland voor dit jaar gepland, maar Warner Bros. laat nu weten dat de game naar 2021 is opgeschoven. Een concrete releasedatum is nog niet duidelijk.