Morgen is het 1 september en dat betekent een tweetal nieuwe games voor PlayStation Plus abonnees om te downloaden. Het gevolg is natuurlijk dat de games van augustus nog slechts een korte tijd beschikbaar zijn en als je die niet hebt binnengehaald of in je downloadlijst hebt gezet, dan is nu het moment daar om dat te doen.

In augustus kregen we Fall Guys: Ultimate Knockout en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered en die games kan je hier en hier vinden. Je hebt nog tot morgenmiddag rond het middaguur om de twee games binnen te halen.