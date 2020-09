De nieuwe maand is aangebroken en PlayStation Plus abonnees kunnen dus weer met twee nieuwe titels aan de slag. Het zijn deze maand twee totaal verschillende games, want enerzijds kun je met de grondlegger van het Battle Royale genre aan de slag: PlayerUnknown’s Battlegrounds en anderzijds met een fighter: Street Fighter V.

Beide games zijn zojuist live gegaan in de PlayStation Plus sectie van de PlayStation Store en om de games te downloaden kan je hier terecht voor het overzicht. PlayerUnknown’s Battlegrounds direct downloaden kan hier en klik hier voor Street Fighter V.