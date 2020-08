Call of Duty: Modern Warfare neemt flink wat ruimte in op je harde schijf, wat is toegenomen door de vele updates. Als je had gehoopt dat men hier met het volgende deel iets meer op zou letten, dan kom je bedrogen uit. Black Ops Cold War is bij launch al aardig aan de maat.

Op de website van Microsoft staat te lezen dat je 100,04GB nodig hebt om het nieuwste deel te installeren. De PlayStation 4 zal daar niet veel van verschillen. De kans is groot dat er ook een day-one patch zal uitkomen voor de game, wat nog meer ruimte vraagt. En als de uitbreidingen verschijnen, dan zal de game alleen nog maar groter worden.

Houd er dus rekening mee dat je ruimte genoeg hebt op je harde schijf als je Call of Duty: Black Ops Cold War wilt aanschaffen. Daarnaast is het te hopen dat Treyarch een optie inbouwt om segmenten weer te verwijderen van je HDD, zoals Infinity Ward ook bij Modern Warfare heeft gedaan.