Special: Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition – Tenzij je de voorbije decennia onder een rots hebt geleefd, heb je vast wel al eens gehoord van de populaire Final Fantasy franchise. Eerder dit jaar kregen we al de remake van het excellente Final Fantasy VII op ons bord, maar Square Enix is nog niet klaar met de franchise: enter Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, een remaster van de gelijknamige titel uit 2004. Crystal Chronicles is echter een spin-off van de “mainline” Final Fantasy games die, na veel financieel getouwtrek tussen Sony en Nintendo, gemaakt werd voor de GameCube en onder andere gebruikmaakte van de GBA-linkkabel. Het IP werd goed onthaald en kreeg door de tijd heen meerdere sequels verspreid over verschillende Nintendo platformen. Vandaag de dag kunnen we nu ook met deze titel aan de slag op onze geliefde PS4.

De tocht van je leven

Voordat we de game zelf bespreken, moet even gezegd worden dat deze Final Fantasy, net zoals alle andere eigenlijk, een geheel eigen verhaal en een geheel eigen wereld voorschotelt. Je kan dus eigenlijk gerust je eerste sprong in het universum wagen met deze titel. Crystal Chronicles speelt zich af in een onbekende wereld die betere dagen heeft gekend: 1000 jaar geleden sloeg een enorme meteoriet in op het oppervlak en bedekte hierdoor alles met het dodelijke Miasma. Iedereen wordt gedwongen binnen te blijven in hun eigen dorp, dat beschermd wordt door crystals, want buiten het dorp bestaat het gevaar op de dood. Griezelig actueel eigenlijk als je het ons vraagt…Toch zijn de zaken niet zo simpel als het klinkt, want de “batterij” van deze crystals moet jaarlijks worden opgeladen.

Dit is waar jij op het toneel verschijnt: jaarlijks zenden de verschillende dorpen en steden caravans uit om zo zeldzame bomen te vinden die Myrrh produceren. Dit magische goedje kan namelijk de crystals opnieuw van kracht voorzien en zo de veiligheid van de inwoners garanderen. Jouw personage, dat je overigens zelf kan vormgeven op basis van ras, geslacht en beroep, maakt deel uit van zo’n caravan en vertrekt op deze epische tocht. Het is een tocht die je langs verschillende delen van de wereld zal brengen en die verschillende jaren van je leven zal innemen. Het is tegelijk een broodnodige tocht die het leven van je vrienden en familie zal redden!

In de ban van de kelk

Elk level in Crystal Chronicles verloopt eigenlijk volgens hetzelfde stramien: je doorkruist de wereld met je caravan, terwijl je onderweg verschillende gebeurtenissen ziet gebeuren die het verhaal voortdrijven. Je komt uiteindelijk aan bij een specifiek level waar je op zoek moet gaan naar de boom met Myrrh. De boom zit echter wel verstopt achter een hele hoop vijanden en een baasgevecht. Deze remaster biedt bovendien meer dungeons en meer baasgevechten aan dan het origineel, dus er is zeker voldoende content. Deze levels gaan ook niet echt vervelen, want elk gebied krijgt zo zijn eigen thema en eigen verhaal, waardoor je telkens weer iets nieuws te zien krijgt.

Cruciaal in deze levels staat wel telkens de kelk die je bij je draagt. Gezien de hele wereld bedekt is in Miasma, heb je namelijk wel enige bescherming van dit giftige goedje nodig. Je caravan draagt hierom een kelk mee met een stukje crystal erin, waardoor die dienst doet als container voor Myrrh, maar ook als beschermengel tijdens al je tochten. Elk gevecht dat je aangaat, moet je dan ook in de nabijheid van je kelk uitvechten, want zodra je uit de beschermde zone stapt, loop je schade op. Deze kelk moet je dan ook telkens zien mee te sleuren, wat toch wel een extra tactisch element en soms wat frustratie aan de levels toevoegt. Als je solo speelt kan je je AI partner deze kelk laten dragen, maar de game ondersteunt ook multiplayer, waarbij één van de spelers de eer en het genoegen krijgt deze taak op zich te nemen.

Een multiplayer was in het origineel ook aanwezig, maar komt met de remaster pas echt uit de verf. Het is gedaan met die vervelende GBA-kabels, want een online multiplayer is gearriveerd – daarmee is de couch coöp wel verdwenen en dat is dan weer jammer. Elk level kan je namelijk spelen met maximaal vier spelers via een online verbinding, waarbij iedereen de game kan volgen op zijn eigen scherm. Verbinden met vrienden is bovendien erg simpel en verloopt vlot. Op vlak van gameplay maakt de multiplayer ook een verschil, want “Teamwork makes the dream work”. Zoals al gezegd moet je team nu voor de kelk zorgen in plaats van een AI, maar door goede coördinatie kan je nu ook spreuken tussen verschillende spelers met elkaar vermengen om zo krachtigere effecten te bekomen. Een nieuw quick chat systeem zorgt ervoor dat ook dit vlotjes zal verlopen.

Een beetje moderner

Intussen zijn al een paar nieuwe functies van deze versie aan bod gekomen, maar er zijn meer aanpassingen doorgevoerd om de moderne gamer toch enthousiast te maken voor deze titel. Eén van de meest prominente nieuwe functies is iets waar we vandaag de dag eigenlijk niet echt meer bij stilstaan: ingesproken voicelines. Het helpt ons alleszins om ons meer in te leven in onze games en ook Crystal Chronicles vond dat het tijd werd om deze functie te implementeren. De resultaten zijn echter… gemengd. Eerst en vooral kan je enkel de Engelse voice-over gebruiken, een tekort waar verschillende oudere Final Fantasy-titels mee kampen. De performance is echter wat stroef en is niet altijd helemaal ingesproken. Je kan de voice-over gelukkig uitschakelen als je tenen te hard krullen.

Nog iets wat opvalt, zijn uiteraard de vernieuwde graphics. De game heeft een HD-make-over gekregen en straalt nu ietwat beter dan tevoren. We zeggen “ietwat” omdat deze visuele make-over nu eigenlijk niet zo bijster veel voorstelt. Ja, de resolutie heeft een flinke boost gekregen, maar de textures zien er nog steeds enorm verouderd uit, wat ironisch genoeg nog meer opvalt door die hogere resolutie. Ook verschillende animaties ogen pijnlijk verouderd. Daar houdt het jammer genoeg niet op, want ook de gameplay laat zijn leeftijd zien: het kan allemaal wat stroefjes aanvoelen. Het went wel na een tijdje, maar wees dus zeker gewaarschuwd.

Conclusie

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition voegt verschillende moderne features toe aan een geliefde game, maar behoudt nog steeds vele elementen van het origineel. Of dat een goede zaak is, laten we even in het midden. Zowel de graphics als de gameplay voelen namelijk, zeker voor moderne standaarden, erg verouderd aan, maar dit zorgt wel voor een maximale nostalgie-factor natuurlijk. Aan de andere kant voegt deze editie wel degelijk ook nieuwe zaken zoals dungeons, nieuwe items, een online multiplayer en nog wat elementen aan de game toe, maar de couch coöp ontbreekt dan weer. Je zal echter voor jezelf moeten beslissen of de frustraties die met een oude game gepaard gaan jouw geld waard zijn.