De PlayStation 5 is natuurlijk een stuk krachtiger dan de PlayStation 4. Trailers en gameplayvideo’s die zijn verschenen van de PS5 laten dit goed zien. De next-gen console van Sony heeft echter ook een tweetal verbetering die je niet zo gemakkelijk kan tonen.

Als je Wi-Fi gebruikte op de PS4, dan waren de resultaten niet altijd even goed. Het zorgde regelmatig voor een lage downloadsnelheid en online gaming was niet altijd even stabiel. Met de PlayStation 5 zal dit een stuk beter zijn, want de console gebruikt Wi-Fi 6, die het gat van draadloos tegenover bedraad internet een flink stuk doet verkleinen.

De PS5 zal op het gebied van Bluetooth ook een stap vooruit maken, want er wordt gebruik gemaakt van versie 5.1. De PlayStation 4 had Bluetooth 2.1 en de PS4 Pro versie 4.0. Ook hier geldt dat dit voor een meer stabielere connectie zorgt.