Met krachtigere hardware valt er natuurlijk veel meer te behalen op grafisch gebied. Sony teasde al een beetje met dat 120 frames per seconde absoluut een mogelijkheid zou zijn op de PlayStation 5, iets waar sommige ontwikkelaars graag op inhaken. Zo ook Treyarch straks met de nieuwste Call of Duty.

Tot op heden was het bekend dat DiRT 5 op de PlayStation 5 ook een dusdanig hoge framerate zou gaan ondersteunen. Nu voegt Call of Duty: Black Ops Cold War zichzelf aan dat rijtje toe, een zet waar Sony ongetwijfeld heel erg blij mee zal zijn. Zo’n titaan binnen het first person shooter genre is an sich een systemseller, maar al helemaal wanneer jouw console ook nog eens zal uitblinken op technisch vlak.

Informatie over de resolutie is nog niet bekendgemaakt, dus dat blijf je van ons tegoed houden.