Voor racenostalgie ten top ben je met Hotshot Racing zeker aan het goede adres. Alles aan deze game schreeuwt Virtua Racing of de oudere Ridge Racer-titels. Met Hotshot Racing krijgen we een lekker ouderwetse arcade racer voor onze kiezen, maar wel met moderne foefjes zoals 4K en 60 frames per seconde.

Dat is dan ook het enige moderne aan deze game, want de graphics zien er lekker jaren negentig uit en zo heeft deze game zelfs een vier speler split-screen optie. Eat your heart out Need for Speed en Gran Turismo! Op 10 september aanstaande is Hotshot Racing verkrijgbaar. Een mooie indruk krijg je van de onderstaande trailer.