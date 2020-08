Een tijdje geleden werd Hitman III aangekondigd en snel daarna werd ook direct de releasemaand bekendgemaakt, namelijk januari 2021. Over een exacte releasedatum lieten ze ons nog in het duister.

Ondertussen is daar verandering in gekomen, want ontwikkelaar IO Interactive hakt de knoop door en laat ons weten dat we vanaf 20 januari met Hitman III aan de slag kunnen. Zoals eerder ook al werd aangegeven, komt de game uit voor zowel de PS4 als de PS5, maar het ziet ernaar uit dat enkel een digitale aankoop van de PS4-versie je recht geeft op een upgrade naar de PS5 indien van toepassing.

“On PlayStation, when you buy a digital PS4 version of Hitman 3 from the PlayStation Store, you can download the PS5 version at no extra cost when it launches.”