Iets wat het altijd goed doet bij racegames is de toevoeging van enkele klassiekers. Moderne, haast uit zichzelf functionerende en rijdende auto’s zijn natuurlijk mooi en zo, maar er gaat niks boven het gebrul van een flinke motor en het échte ouderwetse racegevoel.

Het onderstaande lijstje met auto’s is direct bij de release van WRC 9 te gebruiken en deze is nog niet compleet. Er is nog een vijftiende auto in de totale lijst en die zal later aangekondigd worden.

Verder heeft Nacon direct een trailer vrijgegeven, waarin deze auto’s kortstondig zijn te bewonderen. WRC 9 verschijnt op 3 september aanstaande.