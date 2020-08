Eenieder die games als Man of Medan maar ook voorganger Until Dawn heeft gespeeld, zal weten dat er enorm veel keuzes gemaakt moeten worden die elk kunnen zorgen voor een ander einde.

Ook in ‘Little Hope’ sta je weer voor tal van keuzes, die niet allemaal even goed zullen aflopen. In de onderstaande interactieve trailer wordt ons al een voorproefje voorgeschoteld op wat we mogen verwachten van de game en de keuzes.

Fysieke pre-orders werden eerder al beschikbaar gemaakt, maar vanaf nu kun je de game ook vooruitbestellen via de PlayStation Store voor €29,99 of een Collector’s Edition van €49,99 via de Bandai Namco website.