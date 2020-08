Het is uiteraard het jaar van het COVID-19 virus en diverse game-evenementen zijn hierdoor helaas al gesneuveld. Zo ging eerder dit jaar de E3 al niet door en ook de Gamescom is geannuleerd. Vanavond is de Gamescom echter wel aanwezig in een online variant en daar mogen we allerlei games en nieuwtjes verwachten tijdens een livestream.

Hieronder kan je de livestream bekijken die rond 20:00 uur van start zal gaan. De show zal zo’n twee uur in beslag nemen en een aantal games zijn al bekend. Zo gaan we een Ratchet & Clank gameplay demo zien, de Ancient Gods uitbreiding voor DOOM Eternal en nog veel meer. Kortom, het belooft een drukke en mooie avond te gaan worden.

