De Gamescom Opening Night Live is nog maar net begonnen of we hebben al de eerste nieuwe PS5-game te pakken. In Unknown9: Awakening zal je tijd en beweging kunnen manipuleren, zoals je in de eerste beelden hieronder kunt zien. Unknown9 is een game die over de hele wereld zal plaatsvinden, want diverse personages zullen met elkaar verbonden zijn.

De focus ligt op het verhaal en de eerste beelden tonen een meisje in India die door belagers aangevallen wordt. Al in elkaar gehurkt vreest ze het ergste, maar plots activeert ze een mysterieuze vaardigheid… Wanneer er meer over Unknown9 bekend is, lees je dat uiteraard hier.