Uitgever Electronic Arts en ontwikkelaar BioWare hebben tijdens de Gamescom Opening Night Live een kijkje achter de schermen gegeven bij de ontwikkeling van de nieuwe Dragon Age. In de video zien we naast wat concept-art ook de eerste vroege beelden van de game. Er wordt wel benadrukt dat dit nog niet representatief voor het eindresultaat is en dat de Dragon Age releasedatum nog wel even op zich laat wachten. Tot die tijd kun je de onderstaande video bekijken: