Special: De (huidige) Avengers op een rijtje – Nu de release van Marvel’s Avengers met rasse schreden dichterbij komt, maken we graag even tijd om de huidige line-up helden kort onder de loep te nemen. Zie het als een opwarming voor de game die volgende week in de winkelrekken belandt. Een frisse duik in Marvels uit de kluiten gewassen superheldenuniversum. Een schop onder de kont van je bovenmenselijke geheugen. Zonder al te kritisch te kijken naar het live service model – daar is later nog tijd genoeg voor – willen we even onze innerlijke fan op jullie loslaten en samen de komst naar onze console vieren van dit groepje iconische helden. Doet u mee?

IRON MAN

Naam? Anthony Edward ‘Tony’ Stark Origine? Als succesvol wapenhandelaar en uitvinder extraordinaire leidde Tony Stark een waar luxeleventje. Tot hij op een bepaald moment tijdens een wapendemonstratie in oorlogsgebied ontvoerd wordt. Gedurende zijn gevangenschap is hij vanop de eerste rij getuige van de schade die zijn wapens aanrichten. Hij besluit zijn leven te beteren. Met behulp van een zelf ontworpen metalen pak weet Stark te ontsnappen uit zijn cel, waarna hij in Amerika de mantel van ‘Iron Man’ opneemt. Een superheld die de wereld te allen tijde probeert te beschermen. Krachten? Tony Stark moet het hebben van zijn hoge IQ en de technologie die daaruit voortkomt. Zijn pak kan heel wat klappen incasseren en heeft allerlei hightech wapens om het zijn vijanden knap lastig te maken. Raketten, lasers… noem het op en Iron Man heeft het tot zijn beschikking. Zijn vermogen om te vliegen valt ook niet te onderschatten. Het technische vernuft van Stark zorgt er bovendien voor dat hij overal op voorbereid is. Als de ‘Batman van Marvel’ heeft hij voor elke situatie wel op één-twee-drie een passende reactie in elkaar geknutseld. Lang leve de metalen man! Wist je dat… Iron Man oorspronkelijk ontstond tijdens het Vietnam tijdperk? Toen de held in 1963 voor de eerste keer verscheen in Tales of Suspense #39, woedde de Vietnamoorlog in al zijn hevigheid. Tony Stark reisde voor zijn demonstratie dus logischerwijs naar het slagveld in Vietnam. In de daaropvolgende jaren nam hij het vervolgens voornamelijk op tegen allerlei communistische vijanden. Om een betere band met lezers op te bouwen, werd Iron Mans ontstaansgeschiedenis later gemoderniseerd. Zo werd Tony Stark in de jaren ’90 ontvoerd gedurende de Golfoorlog. En in de film uit 2008 raakte hij gewond in Afghanistan. Of hoe ook comics mee moeten gaan met hun tijd.

HULK

Naam? Robert Bruce Banner Origine? Bruce Banner is een wetenschapper gespecialiseerd in radioactieve gammastralen. Wanneer een experiment gruwelijk misloopt, slaagt Banner er miraculeus in om een overdosis stralen te absorberen zonder daarbij te overlijden. Een vervelende bijwerking steekt echter al snel de kop op: als Banner kwaad wordt, verandert hij in een enorme groene versie van zichzelf, die de Hulk genoemd wordt. Krachten? Aanvankelijk probeert Banner dit serieus uit de kluiten gewassen woedeprobleem in de kiem te smoren, maar na verloop van tijd leert hij steeds beter gebruik te maken van zijn ‘alternatieve bestaansvorm’. In een gevecht zijn er immers weinig die beter hun mannetje kunnen staan als de Hulk. Eén reusachtige brok spieren en quasi onverwoestbaar; de Hulk heb je liever als bondgenoot dan als tegenstander in de ring. Wist je dat… Hulk het in de comics op een bepaald moment zo bont maakte, dat de andere Marvelhelden besloten hem de ruimte in te schieten? Hij crashte op de planeet Sakaar, waar hij niet alleen populariteit wist te verwerven als gladiator, maar ook de liefde van zijn leven vond. Wanneer die laatste onverwacht het leven laat, keert Hulk vol wraakgevoelens terug naar de aarde, waar hij de boel – inclusief de andere helden – kort en klein slaat. Als dat geen perspectieven biedt voor een asymmetrische multiplayer érgens in de toekomst, weet ik het ook niet meer.

CAPTAIN AMERICA

Naam? Steven Grant Rogers Origine? Steve Rogers is een door en door goede kerel. Als trouw patriot wil hij meevechten in de Tweede Wereldoorlog, maar door zijn zwakke gezondheid en dito lichaamsbouw wordt hij telkens afgewezen. Een wetenschapper is echter zwaar onder de indruk van Rogers’ doorzettingsvermogen en bereidheid tot zelfopoffering. Hij geeft hem de kans om deel te nemen aan een experiment, dat hem uiteindelijk in een supersoldaat verandert. Na een succesvolle carrière op de Europese slagvelden als de symbolische ‘Captain America’, belandt Rogers na een onfortuinlijke vliegtuigcrash echter in ijzige waters, waar hij ingevroren wordt. Vele tientallen jaren later ontwaakt hij in een andere wereld. Krachten? Alles wat een normale persoon (mits goede conditie) kan, maar dan vele malen beter. Rogers is sneller en sterker dan zijn medesoldaten. Bovendien beschikt hij over zijn iconische schild, gemaakt uit Vibranium, oftewel het krachtigste (maar ook meest zeldzame) metaal op de aardbol. Met dit schild kan hij zichzelf beschermen, alsook vijanden het leven zuur maken vanop afstand. Een handig extraatje: als Captain America zijn schild werpt, keert het steevast naar hem terug. Een cirkelvormige boomerang die zijn gelijke niet kent. Wist je dat… Marvel comics niet zo lang geleden een schokgolf door hun universum joeg door te onthullen dat Captain America stiekem al van jongs af aan een undercover agent was voor het fascistische Hydra? In een inmiddels berucht panel duwde Rogers eerst één van zijn kompanen uit een vliegtuig, om vervolgens doodserieus de woorden ‘Hail Hydra’ in het gezicht van de lezers te duwen. Fans waren furieus. Hun grote held bleek niet alleen een slechterik te zijn, ze vonden het ook respectloos dat het symbool van weerstand tegen de nazi’s nu plots zélf een nazi bleek te zijn. Uiteindelijk heeft Marvel alles rechtgezet. Hun verklaring? Captain America was gehersenspoeld. De held is inmiddels weer zijn oude, heroïsche zelf.

THOR

Naam? Thor Odinson, Dr. Donald Blake Origine? De legendarische dondergod uit de Noorse mythologie. Thor ging iets te arrogant om met zijn verantwoordelijkheden. Daarom besloot zijn vader Odin hem een lesje te leren Hij ontnam zijn zoon zijn bovenmenselijke krachten en stuurde hem naar de aarde. Daar leert hij als zijn menselijke alter ego Dr. Donald Blake een eervol leven leiden, tot hij uiteindelijk weer het recht verwerft om zichzelf een god te noemen. Krachten? Thor is heer en meester over de storm. Bliksem en donder beantwoorden zijn bevelen en kunnen dus ook voor zijn kar gespannen worden in het heetst van de strijd. Daarbovenop heeft hij ook nog zijn mythische hamer Mjölnir. Deze kan alleen door Thor zelf gehanteerd worden en is enorm krachtig. Bovendien stelt de hamer Thor in staat om te vliegen. De dondergod slingert de hamer door de lucht en houdt de steel vast, zodat hij zelf mee richting hemelgewelf kan zweven. Wist je dat… de rollen oorspronkelijk omgedraaid waren? Thor veranderde in de eerste comics niet in Dr. Donald Blake; Dr. Donald Blake veranderde in Thor. De dokter is op vakantie in Noorwegen wanneer hij getuige is van een buitenaardse invasie. Hij verstopt zich in een grot… en stuit toevallig op Mjölnir. Een slag tegen de rotsen later verandert hij prompt in de legendarische dondergod. Vele jaren later werd dit verhaal ouderwets aangepast om beter te passen bij de huidige versie van Thor. Zo kregen lezers te horen dat Donald Blake eigenlijk altijd al Thor geweest was. Hij herinnerde het zich niet omdat Odin bij zijn verbanning meteen ook zijn geheugen gewist had. Handig toch, die goddelijke krachten.

BLACK WIDOW

Naam? Natalia Alianovna Romanova (Natasha Romanoff) Origine? Deze spionne werd van kinds af opgeleid in Rusland. Dat dit niet meteen op de meest menslievende wijze gebeurde, spreekt voor zich. Natasha ging door een hel… en kwam terug als de enigmatische Black Widow, één van de meeste beruchte spionnen van de KGB. Als vijand van de Verenigde Staten kruiste ze regelmatig de degens met Marvelhelden als Iron Man en Spider-Man. Gaandeweg zag Natasha echter in dat ze fout bezig was. Ze liep over naar Amerika, ging voor S.H.I.E.L.D. werken en ontpopte zich tot een onmisbare kracht bij de Avengers. Krachten? Ook al lijkt haar naam het tegengestelde te suggereren, toch is Black Widow één van de meer ‘menselijke’ leden van de Avengers. Ze heeft alle vaardigheden van een doorgewinterde spionne en kan in elk gevecht haar mannetje staan. Over echte ‘superkrachten’ beschikt ze echter niet. De comics proberen haar daardoor een duwtje in de rug te geven, oftewel met buitenaardse technologie (zoals de Chitauri wapens die ze in de films hanteert), oftewel door haar een gelijkaardig experiment als Captain America te laten doormaken. Wist je dat… Black Widow eigenlijk 92 jaar oud is? Waar het geboortejaar van andere helden mee evolueert met de tijd, zodat de personages in kwestie eeuwig jong blijven, is die van Black Widow altijd op 1928 blijven staan. Ik weet wat je denkt: damn, die ziet er nog best kranig uit voor een hoogbejaarde dame. Wel, ze heeft dan ook wat hulp gekregen van de KGB. Daar doorliep ze een gelijkaardig programma als Steve Rogers gedurende de Tweede Wereldoorlog. Eén van de neveneffecten is dat ze in principe niet ouder wordt.

MS. MARVEL