Er zijn al verschillende Warhammer-games verschenen en het ziet er naar uit dat hier alleen maar meer bij komen. Tijdens Gamescom Opening Night Live is de nieuwste titel aangekondigd: Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Deze titel zal volgend jaar verschijnen voor de PlayStation 4 en PS5.

Het is voor het eerst dat het ‘Age of Sigmar’-universum wordt gebruikt in een game. Het nieuwste deel in de Warhammer-reeks belooft snelle actie, ook al draait het geheel om turn-based strategy. Het spel bevat een lange singleplayer campagne, maar het is ook mogelijk om online de strijd aan te gaan met iemand anders.

De onthulling van Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ging gepaard met een trailer. Deze kan je hieronder bekijken.