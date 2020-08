De laatste tijd werd er steeds meer informatie gedeeld over Crash Bandicoot 4, maar we weten nog niet alles van deze game. Tijdens Gamescom Opening Night Live kwam Toys For Bob wederom met nieuwe details, die aangeven dat er nog meer content in de game zit dan al aangegeven.

Het is al bekend dat na het uitspelen van Crash Bandicoot 4 je een speciale ‘mirror mode’ ontgrendeld, waardoor je de game opnieuw kunt spelen, maar waarbij je een andere ervaring voorgeschoteld krijgt. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat er ook nog ‘Flashback Levels’ aanwezig zijn. Dit zijn stages die niet alleen je skills op de proef stellen, maar ook je hersenen flink zullen laten kraken.

Er zijn nog meer mogelijkheden voor gamers om deze levels te spelen – door de verzameling Flashback Tapes. Deze nemen spelers mee in het oorsprongverhaal van Crash en Coco, waarbij ze zelf de Bandicoots’ training van Neo Cortex’s Test Chambers kunnen ervaren.