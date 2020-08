We zijn ons ervan bewust, we leven in moeilijke tijden en dat is ook terug te zien in de gamesindustrie. De E3 ging dit jaar niet door, de GDC werd afgelast en zo nog tig evenementen. Dit terwijl de next-gen eraan zit te komen weten we relatief nog maar weinig en ook worden alle evenementen digitaal gehouden. Het is allemaal net even anders dan wat je gewend bent. Nogmaals, dat is begrijpelijk en daar hebben we natuurlijk ook respect voor. Maar, the show must go on. Alle bedrijven in de industrie weten dit en doen er natuurlijk alles aan om ons, de gamers, tevreden te houden met aankondigingen en evenementen. Alleen gaat het dit jaar totaal niet soepel.

Afgezien van de slechte bitrates in de vele streams die we voorbij hebben zien komen, is de boodschap rondom elke stream tot nu toe gewoonweg overhyped. We worden lekker gemaakt voor aankondigingen en krijgen uiteindelijk maar bar weinig voorgeschoteld. De huidige situatie speelt natuurlijk een rol dat er misschien minder te vertonen valt dan normaal, maar dat is nog altijd geen reden om te doen dat je iets geweldigs hebt, terwijl dat niet zo is. We willen bijna spreken van valse marketing. Wees gewoon eerlijk, ga met de billen bloot en zeg gewoon dat je door omstandigheden gewoon net even wat minder te tonen hebt dan gebruikelijk. Dit om de (telkens) hoge verwachtingen te temperen…

Aaron Greenberg, marketing bij Xbox, had hier namelijk een handje van. Hij kondigde met veel bombarie gameplay footage van games aan voor bij het Inside Xbox event. Achteraf werden er slechts een paar seconden echte gameplay getoond, wat dus voor veel teleurstellingen zorgde. Geoff Keighley, dé organisator van evenementen, kondigde zijn Summer Game Fest aan, waarin wij grote aankondigingen mochten verwachten, maar in werkelijkheid kregen we hier en daar een kleine melding tussendoor zonder al te veel spektakel. Deze week eindigde dat met de Gamescom Opening Night Live die op zijn zachtst gezegd een regelrechte overhyped ramp was met te weinig grote aankondigingen in een show die maar liefst twee uur duurde.

Tijdens deze show zag je vooral oud nieuws, een cinematische trailer van World of Warcraft die veel te lang duurde en onder meer de uitgebreide gameplay demo van Ratchet & Clank. Niks maar dan ook niks was echt Gamescom waardig als grote verrassing, omdat alles al bekend was of gecategoriseerd kon worden onder een kleine aankondiging. Dit terwijl de show wel van tevoren gehyped werd als iets wat je gezien zou moeten hebben.

We gaan nota bene de next-gen in, we krijgen met de feestdagen twee nieuwe consoles voorgeschoteld, wat nieuwe tech, features, exclusieve games, mogelijkheden en meer betekent. Een frisse wind, maar daar hebben we nog bar weinig van gezien en we stappen bijna het najaar in. De verwachting die gecreëerd worden is wel dat we telkens meer daarvan gaan zien: grote Triple-A titels die tonen waarom next-gen zo interessant is en wat de grote verschillen tussen nu en straks zullen zijn. Maar nee, de focus ligt nog voor een deel op current-gen en we worden doodgegooid met trailers die niets over de gameplay zelf zeggen.

En zo komen we bij onze stelling van deze Jouw mening. Bedrijven moeten iets bewuster worden van wat de gamers willen en van wat ze daarin laten zien. Met kleine dingen aankomen terwijl er torenhoge verwachtingen zijn met betrekking tot de toekomst is gewoon niet handig en werkt alleen maar teleurstellingen in de hand. De stelling is dan ook dat bij aankondigingen en evenementen er teveel gehyped wordt, terwijl er eigenlijk maar weinig is om enthousiast over te raken.

Hoe denken jullie erover? Natuurlijk zitten er hier en daar leuke en goede aankondigingen tussen, dus het is ook weer niet zo extreem. Toch is het wel opvallend wat er nu gaande is, want veel shows in 2020 zijn uitgelopen op een teleurstelling. Dat komt door de verwachtingen die bedrijven en bepaalde individuen zelf creëren, waarbij ze niet helemaal de realiteit in de gaten hebben. Dat in de zin van wat ze doen tegenover wat mensen verwachten.

Met andere woorden, men moet wat bewuster worden over wat ze doen en daar de aansluiting mee vinden bij de consument. Die lijkt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen en dat is jammer, want de waarde van dit soort – pertinent overhypte – evenementen neemt dan snel af en dat schaadt de geloofwaardigheid. Totaal niet mee eens? Of een andere mening? Dat kan natuurlijk ook, laat je hieronder horen!