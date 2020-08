Iedereen die een pre-order plaatst voor Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt toegang tot de beta op de PlayStation 4. Het betreft hier een open beta, maar mensen met een pre-order krijgen al eerder toegang. Het lijkt nu dat de startdatum van de beta is gelekt.

Via de in-game store in de Arabische versie van Call of Duty: Modern Warfare/Warzone stonden wat details te lezen. Zo zou de beta van Call of Duty: Black Ops Cold War op 8 oktober van start gaan en twee dagen duren. De open beta zelf zal ook vijf dagen eerder te spelen zijn op de PlayStation 4, dit ten opzichte van andere platformen.

Of het klopt is natuurlijk afwachten, want het kan zijn dat de informatie niet langer correct is. Wellicht dat we tijdens de multiplayer onthulling op 9 september meer horen.