Project CARS 3 ligt nu in de winkels en deze game stapt af van het simulatie aspect dat in de twee voorgaande delen zit. Het is nu veel meer een arcaderacer en dat beviel ons goed, zoals je in de review hebt kunnen lezen. Wel kunnen we ons voorstellen dat liefhebbers van het eerste uur wat teleurgesteld zijn, want het betreft echt een racer van een ander kaliber.

Een ding staat in ieder geval vast, je kunt hard racen in de game met veel verschillende auto’s en dat op diverse circuits. Dat komt allemaal in vogelvlucht voorbij in de launchtrailer die Slightly Mad Studios ter ere van de release online heeft gezet.