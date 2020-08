Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning komt, na een onvoorziene vertraging, volgende maand dan eindelijk toch uit. Wie indertijd het prima origineel gemist zou hebben, kan dus binnenkort deze RPG in remastered vorm ervaren. In aanloop naar de release krijgen we van THQ Nordic echter eerst nog wat video’s op ons bord.

In Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kan je, zoals wel vaker bij RPG’s het geval is, zelf kiezen hoe je speelt. Deze game geeft je dan ook drie mogelijke speelstijlen, waarvan de eerste aan ons wordt voorgesteld in een korte video. Maak kennis met een leven vol finesse:

Three paths are available to forge your fate. Choosing Finesse will grant you access to the ways of a silent hunter and vicious rogue. With an arsenal of daggers, Fae-Blades, and bows you will deal precise damage to your enemies. Use traps, bombs, poison, or other elements to stay one step ahead of your adversaries. Going for Finesse means going for a nasty playstyle: stay stealthy and hidden and strike with surprise on your side. Deliver critical hits, let your enemies bleed out, or suffer from poison.