De release van NBA 2K21 voor de huidige generatie consoles komt inmiddels erg dichtbij. Terwijl het sinds enkele dagen mogelijk is om een demo van de game te spelen, delen 2K Games en Visual Concepts ook steeds meer beelden en informatie. Onlangs verscheen er al een trailer van de MyTEAM-modus. Nu is ook de MyCAREER-modus in de schijnwerpers gezet.

In MyCAREER creëer je jouw eigen speler, waarmee je de top van het basketbal moet zien te bereiken. Het verhaal in NBA 2K21 heet ‘The Long Shadow’ en hierin volg je Junior. Hij is de zoon van een geliefde basketballer die nu zelf ook in de NBA wil spelen. Om het verhaal authentieker te maken zijn er in de nieuwe MyCAREER-modus tien officiële college programs waar je uit kunt kiezen. De game bevat ook een cast met diverse bekende acteur, waaronder Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy) en Mireille Enos (The Killing, World War Z). Ook coveratleten Damian Lillard en Zion Williamson laten zich zien tijdens het verhaal van Junior.

De Neighbourhood keert ook weer terug in NBA 2K21 en ditmaal wordt er een nieuwe locatie aan de game toegevoegd: 2K Beach. Ook in deze zonnige setting kun je binnenkort dus aan de slag met 3v3 streetball runs, 5v5 ProAM games en andere activiteiten.

Hieronder kun je een nieuwe trailer van NBA 2K21 bekijken, waarin de MyCAREER-modus en 2K Beach worden getoond. De game komt op 4 september uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia en pc. De next-gen versie verschijnt ergens dit najaar.