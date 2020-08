Eerder deze maand bracht Rockstar Games een grote zomerupdate voor GTA Online uit en hiermee werden er onder andere nieuwe Open Wheel Races toegevoegd. Met de wekelijkse promoties voor GTA Online wordt deze racevariant nu extra in het zonnetje gezet. In alle Open Wheel Races die door Rockstar zelf zijn gemaakt, ontvang je nu tijdelijk drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Verder krijg je dubbele beloningen bij VIP/MC Work & Challenges.

Wanneer je je aan VIP of MC Work waagt, kun je nog een extra beloning verdienen. Als je nu minstens één missie uit die categorieen voltooit, krijg je volgende week de Green Dot Tech Mask cadeau. Rockstar deelt daarnaast het Vapers Den T-shirt gratis uit aan iedereen die voor 2 september GTA Online speelt. De Lucky Wheel in het Diamond Casino & Resort heeft deze week natuurlijk ook weer een nieuwe hoofdprijs. Ditmaal is het de Progen PR4.

Tenslotte zijn er ook weer nieuwe kortingen waar je van kunt profiteren. Die hebben we hieronder opgesomd.