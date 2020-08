Afgelopen weekend werd DC FanDome georganiseerd en tijdens dit digitale evenement werd Gotham Knights onthuld, de nieuwe game van Warner Bros. Montréal. Terwijl velen ervan uitgingen dat de ontwikkelaar aan een nieuwe Batman game werkt, draait Gotham Knights juist niet om Batman. Het spel focust zich namelijk op Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood.

Bij de aankondiging van Gotham Knights werden wel wat eerste details gegeven, maar toch was er nog veel onduidelijk. IGN kreeg de kans om met creative director Patrick Redding en senior producer Fleur Marty over de game te praten en hieruit is nieuwe informatie naar voren gekomen. Een belangrijk details dat de ontwikkelaars konden delen is dat Gotham Knights geen live service game is. Het games-as-a-service model valt niet bij iedereen in de smaak, maar hiervan is dus geen sprake bij Gotham Knights.

“This is very much not designed as a game-as-service. There is an ability tree, which is different for each of the characters, and then there’s gear that you craft – and so choices that you’re going to be making – but that does not mean that this is a game-as-service.”

Uit het interview blijkt ook dat Gotham Knights zich in een volledig open wereld afspeelt en spelers kunnen deze wereld vanaf het begin van de game helemaal vrij verkennen. Er zijn dus ook geen gebieden die je pas kunt bereiken als je een bepaald level hebt gehaald. Redding vertelde verder dat de combat en controls wel zijn aangepast ten opzichte van de Batman Arkham games, maar dat spelers van die games zich wel snel comfortabel zullen voelen met de combat van Gotham Knights.

Eerder werd al onthuld dat de game in je eentje of met één andere speler in coöp te spelen is. Marty gaf tegenover IGN aan dat coöp volledig optioneel is en dat de game ook net zo goed solo te ervaren is. Je kunt de game ook offline spelen, als je dat wilt. Wanneer je besluit om wel met iemand anders in coöp te spelen, dan is het mogelijk om beiden met hetzelfde personage te spelen. Dat gezegd hebbende kan het wel in je voordeel werken om twee verschillende personages te kiezen, vanwege de verschillende vaardigheden die ze hebben.

“Because the characters are so distinct from each other, there’s a bit of asymmetry, a bit of the complimentary skill set and ability set that actually makes teaming up kind of awesome if you happen to have different characters. Now, if you happen to have two Batgirls, you can also do that. Obviously, the potential of having different Batgirl builds, and how they look different and play differently is really cool too.”

Gotham Knights komt ergens in 2021 uit voor onder andere de PlayStation 5 en PlayStation 4.