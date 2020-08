Ontwikkelaar Cradle Games en uitgever tinyBuild brachten eind juli de actie-RPG Hellpoint uit voor onder andere de PlayStation 4. De game is momenteel alleen digitaal verkrijgbaar, maar daar komt later dit jaar verandering in.

Hellpoint krijgt in november namelijk een fysieke release aan, zo is aangekondigd door Merge Games, het bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor de distributie van de game. Het is nog niet bekend wanneer in november de game precies in de winkelrekken te vinden is, want een exacte datum ontbreekt nog. Wel is duidelijk dat de fysieke release van Hellpoint enkel geldt voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch.

Om de komst van de fysieke uitgave van Hellpoint te vieren is de onderstaande trailer uitgebracht.