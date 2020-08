Eerder deze week was Gamescom Opening Night Live en tijdens deze show kregen we een uitgebreide gameplay demo van ruim zeven minuten te zien van Ratchet & Clank: Rift Apart. De beelden van deze PlayStation 5-exclusive zagen er erg mooi uit en inmiddels is er ook wat meer informatie over de game bekendgemaakt.

Zo gaven twee medewerkers van Insomniac Games direct na de gameplay demo tijdens Opening Night Live wat extra details prijs. De studio bevestigde dat Ratchet & Clank: Rift Apart helemaal geen laadschermen bevat, met dank aan de kracht van de PlayStation 5. Ook werd duidelijk dat het aankomende deel zich afspeelt na de gebeurtenissen uit Ratchet & Clank: Into the Nexus. Insomniac benadrukte wel dat het een op zichzelf staand verhaal is. Zonder voorkennis is de game dus prima te volgen, maar er zitten wel leuke verwijzingen en herkenbare dingen in voor fans van de serie.

Een ander interessant detail van Ratchet & Clank: Rift Apart werd door Insomniac onthuld in een interview met Famitsu. De ontwikkelaar heeft onthuld dat je kunt kiezen of je de game met een framerate van 30 frames per seconde wilt spelen of in 60 fps. Wanneer je voor 30 fps kiest, draait de game met een 4K-resolutie. De 60 fps optie zorgt ervoor dat de game met een “lagere resolutie” draait, maar dit werd niet verder gespecificeerd door Insomniac.

In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv — Insomniac Games (@insomniacgames) August 28, 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart komt ergens tijdens de launch window van de PlayStation 5 uit. Een concrete releasedatum is echter nog niet bekend.