TeamKill Media heeft ter ere van Gamescom 2020 de aankomende horror shooter Quantum Error weer eens in de schijnwerpers gezet. De studio bracht eerst een nieuwe trailer van de game uit. Dit weekend werd er vervolgens tijdens de Future Games Show een gameplay demo van bijna zes minuten getoond.

Beide video’s kun je hieronder bekijken. Quantum Error is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en PlayStation 4. Het is nog onduidelijk wanneer de game precies verschijnt.

Trailer

Gameplay