Er is meer info opgedoken over de chaotische sci-fi shooter Bright Memory Infinite vanop de Future Games Show tijdens Gamescom. Eerder kregen we al te horen dat deze game, die initieel een klein project was gemaakt door éénmansstudio FYQD-Studio, ook een volledige versie zou krijgen op onder andere de PS4.

De nieuwe trailer geeft ons een hoop gameplay beelden… maar jammer genoeg nog steeds geen concrete releasedatum. De trailer zelf geeft ons oudere beelden uit eerdere video’s, maar gelukkig kunnen we ook genieten van enkele nog niet geziene beelden, waaronder een nieuwe bossfight. Check de trailer hieronder!