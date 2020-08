Onder de noemer “dit hadden we niet verwacht” kunnen we sinds kort Aragami 2 classificeren. Ontwikkelaar Lince Works kondigde namelijk onlangs op Gamescom een sequel aan op hun samoerai-stealth game Aragami uit 2016. Die game wist toen redelijk goed te scoren, maar kende wel gebreken. Tijd dus voor een comeback!

Aragami 2 neemt de premisse van deel één, maar voegt hier meer stealth mechanics, meer vechtopties en een beter verhaal aan toe. Bovendien ondersteunt de game coöp voor drie spelers. Regisseur David Leon omschrijft het als volgt:

“This sequel will bring a sensational new world, story and fresh gameplay mechanics to create a total new experience adding combat and cooperation to our core stealth mechanics. We think players are going to love it and we can’t wait to show you more of it.”