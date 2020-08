Na de eerste teaser die we onlangs te zien kregen, krijgen we nu mondjesmaat meer nieuws binnen over The Lord of the Rings: Gollum. Ontwikkelaar Daedelic Entertainment was aanwezig op de Future Games Show op Gamescom en vertelde ons kort nog wat meer over hun game.

Verschillende zaken, zoals de focus op stealth secties en het innerlijke conflict waar Gollum mee worstelt, wisten we al, maar we kregen wel een leuk nieuwtje mee. The Lord of the Rings: Gollum verschijnt in 2021 voor de volgende generatie consoles, maar zal ook een versie krijgen voor de PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Als je tegen dan dus nog geen nieuwe console gekocht zou hebben, val je dus niet helemaal buiten de boot. Een specifieke releasedatum werd echter nog niet gegeven.