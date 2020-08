Sony bezit een behoorlijk aantal goede first-party studio’s, die veel games exclusief voor PlayStation consoles hebben uitgebracht. De laatste maanden was er echter een interessante ontwikkeling te zien, aangezien Sony enkele (voorheen) PS4-exclusives voor de pc heeft uitgebracht. Zo kwam Death Stranding in juli voor de pc uit en die release werd begin deze maand gevolgd door Horizon: Zero Dawn.

Een belangrijke vraag is natuurlijk of we dit in de toekomst vaker gaan zien. In een nieuw rapport heeft Sony daar nu een antwoord op gegeven. Het blijkt dat Sony van plan is om de komende tijd inderdaad meer first-party games voor de pc uit te brengen. Als reden wordt logischerwijs de extra inkomsten genoemd, maar Sony probeert hiermee ook om meer mensen over te laten stappen naar PlayStation platformen, zo leiden we af uit de onderstaande verklaring.

“SIE aims to achieve robust revenue growth by accelerating the virtuous cycle that has been established for the PlayStation Platform. This entails increasing active users and play time, enhancing network services and reinforcing content IP so that consumers select PlayStation as their platform of choice. Targeted outcomes include growth in active users, stronger retention and a shorter cash conversion cycle, from which expanded cash flow can be expected. We will explore expanding our 1st party titles to the PC platform, in order to promote further growth in our profitability.”