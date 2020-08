In Assassin’s Creed: Valhalla zul je als Eivor een Vikingclan leiden, met als één van de doelen om je in het oude Engeland te vestigen. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan en dus moet je zien af te rekenen met de vijanden daar. Je zal het echter niet alleen opnemen tegen de leden van de Koninkrijken die zich in het land bevinden.

Ubisoft is er immers niet vies van om oude mythologie in de serie te verwerken en zodoende krijg je gaandeweg ook te maken met allerlei gevaarlijke mythische wezens. Tijdens de Future Games Show livestream van afgelopen weekend, werd er een nieuwe gameplay video van Assassin’s Creed: Valhalla getoond en daarin wordt meer getoond van de gevechten met deze wezens. Bekijk de beelden hieronder.

Assassin’s Creed: Valhalla komt op 17 november uit voor de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. De game wordt dit najaar ook uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.