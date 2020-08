Het is bekend dat je in Watch Dogs: Legion als ieder personage uit de spelwereld kunt spelen. Toch moet je daar nog wel wat voor doen, namelijk de zogeheten ‘Recruitment’ missies. Hierin moet je de persoon zien over te halen om zich bij DedSec aan te sluiten.

Tijdens de Future Games Show stream kregen we een gameplay demo van Watch Dogs: Legion te zien waarin een dergelijke missie wordt uitgelicht. In dit geval was het doel om een imker zover te krijgen om lid te worden van DedSec. Hoe dat er aan toe gaat, check je hieronder.

Watch Dogs: Legion verschijnt op 29 oktober voor de huidige generatie consoles en pc. De game komt later dit jaar ook naar de next-gen consoles.