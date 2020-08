Een uniek aspect van Man of Medan – het eerste deel in Supermassive Games’ Dark Pictures Anthology – was de mogelijkheid om het verhaal met een vriend of vriendin te spelen. Je nam dan elk een ander personage voor je rekening en kon zo elkaars plotlijn beïnvloeden. Zo was het mogelijk om elkaar lekker op de zenuwen werken, maar soms ook dingen in beweging te zetten die je op voorhand nooit had kunnen voorzien. Deze ‘shared play’ modus was erg interessant en wordt dus overgeheveld naar het tweede deel.

Ook in Little Hope zal je dus samen met een vriend of vriendin kunnen vertoeven. Gezellig zal het waarschijnlijk niet worden, maar bloeddorstige duo’s onder ons zullen zeker genoeg materiaal vinden om hun roodgekleurde tanden in te zetten. Op de Gamescom liet Supermassive Games zien hoe ‘shared play’ in Little Hope precies in zijn werk zal gaan. De video duurt iets langer dan vijfentwintig minuten en bevat naast de bovenstaande informatie ook een sfeervolle glimp van wat Little Hope voor ons in petto heeft. Enjoy!