We horen al lange tijd geruchten over een geremasterde versie van de Mass Effect Trilogie, die zijn weg dit jaar naar onze huidige generatie consoles zou moeten vinden. Mensen die dachten dat deze remaster de revue zou passeren op EA Play Live, kwamen echter bedrogen uit. Het bleef akelig stil rond de titel; in die mate zelfs dat we ons begonnen af te vragen of de game wel echt in de maak was.

Als we Jeff Grubb – een journalist van GamesBeat – mogen geloven, blijft het echter mogelijk dat de Mass Effect Trilogy nog dit jaar op onze PS4 het levenslicht zal zien. Volgens hem was EA’s oorspronkelijke plan om de game begin oktober aan te kondigen en later diezelfde maand nog in de winkelrekken te gooien. Met de coronacrisis is het echter onduidelijk of dit plan ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.