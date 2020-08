We gaan bijna het najaar in en nog altijd weten we niet wanneer de Xbox Series X en PlayStation 5 zullen verschijnen. Normaal gesproken zijn de releasedata van de nieuwe consoles wel bekend, net zoals de prijs. Maar dit jaar gaat alles anders, voornamelijk vanwege de coronapandemie. Het is dus nog altijd afwachten, maar nieuwe berichten wijzen op een release in november.

Microsoft gaf eerder al aan dat ze de Xbox Series X in november zouden uitbrengen, Sony is echter nog stil. Volgens Videogameschronicle zal de PlayStation 5 ook in november uitkomen, dit baseren ze op bronnen in zowel retail als development, maar ze stellen hierbij het wel met een korreltje zout te nemen.

De primaire reden dat het nog altijd onduidelijk is komt door de pandemie. Corona heeft impact op de wereldwijde infrastructuur en hierdoor kunnen plannen plots veranderen gezien er meer reactief opgetreden moet worden. Daarom zijn beide platformhouders wat huiverig in het delen van de definitieve datum, gezien die garantie niet 100% gegeven kan worden.

Bij een nieuwe piek in coronabesmettingen kan dat direct effect hebben op de retailkanalen alsook het verzenden van consoles naar consumenten, bijvoorbeeld via webshops. Die onzekerheid vormt een probleem.

“This is why we’re waiting so long to hear about pre-orders and software line-up… companies are waiting until they can be as sure as they can about what they can deliver to consumers. It’s a complicated time, and you would typically place a strong bet on PS5 arriving somewhere in the middle of November. But things can change very quickly”, zegt Christopher Dring van Gamer Network tegen VGC.