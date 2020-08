Een van de features die Marvel’s Avengers te bieden heeft is dat je de missies die je voorgeschoteld krijgt in coöp kunt spelen. Dit laat je toe om met verschillende helden samen te spelen en naast dat het erg gezellig is, is het spelen van de game op die manier ook erg leuk. Er zit echter een klein addertje onder het gras.

Het blijkt dat het niet mogelijk is dat je jezelf bij een missie voegt die al bezig is. Het is dus zaak om voordat de missie van start gaat aangesloten te zijn bij je vrienden wil je meespelen, dit omdat de game ‘in progress joinen’ op dit moment niet toelaat, zo blijkt uit een nieuwsbericht van Square Enix.

“Join in Progress: Marvel’s Avengers doesn’t support Join in Progress Matchmaking at this time.”

In ander nieuws, gezien de beta’s van Marvel’s Avengers achter de rug zijn, heeft men bekendgemaakt hoeveel deelnemers er zijn geweest en het aantal is indrukwekkend. In totaal hebben maar liefst 6 miljoen gamers zich aan deze beta gewaagd.

Marvel’s Avengers ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels.