Een recent financieel rapport maakt duidelijk dat Sony VR niet alleen blijft ondersteunen, maar dat het bedrijf ook van plan is de ervaring te verbeteren. De PlayStation 5 zorgt ervoor dat ontwikkelaars, zoals IO Interactive met Hitman III, meer uit de huidige headset kunnen halen. Echter is het ook de bedoeling om nieuwe unieke ervaringen te ontwikkelen, het momentum te behouden en een soepele overstap naar de PlayStation 5 te bewerkstelligen.

Eerder ging al het gerucht dat Sony inmiddels aan een next-gen PlayStation VR headset werkt. De volledige quote uit het financiële rapport lees je hieronder:

“In executing these strategies, greater emphasis will be placed on user engagement. SIE plans to provide content for a variety of game genres and formats, and make advances in unique and immersive interactive experiences such as VR. At the same time, SIE aims to create a better user experience, improve usability, and strengthen its use of data analysis. Making the best use of new and existing partnerships while driving growth will be important for achieving further expansions in scale. Through maintaining the momentum and ecosystem that PS4 built up until now, we will promote a smooth transition to the PS5”.