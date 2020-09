Een poosje geleden kondigde Frogwares een nieuwe telg in de Sherlock Holmes franchise aan en in tegenstelling tot eerdere games, zal de nieuwe game in episodes verschijnen. Tijdens de Gamescom heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer gedeeld die meer van de wereld laat zien.

Naast die trailer, die je hieronder als eerste kunt checken, hebben we ook nog een informatieve video waarin de ontwikkelaar wat meer op de achtergrond van de game in gaat. Sherlock Holmes: Chapter One verschijnt volgend jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en diverse andere platformen.

Tevens heeft de ontwikkelaar een indicatie van de speelduur gedeeld en die is niet verkeerd. Het hoofdverhaal zal ongeveer vijftien uur duren, maar als je het onderste uit de kan wil halen gaat het al snel richting de dertig tot veertig uur.

“Currently we feel the main story will take approximately 15 hours to complete, while a completionist playthrough will be closer to a 30 to 40-hour mark. We will have 5 main quests that span multiple hours and more than 30 side quests of varying size and complexity, with each offering a moral choice.”