Onlangs konden we al met de beta van Marvel’s Avengers aan de slag en aan het eind van deze week ligt de superhelden game dan eindelijk in de winkelrekken. Naar aanleiding van de aankomende launch heeft Square Enix wat details vrijgegeven over wat we mogen verwachten qua ondersteuning en uitbreidingen, waarvan we al weten dat toekomstige helden gratis toevoegingen zullen zijn.

Om de kosten daarvan terug te verdienen, zal elke post-launch held een Battle Pass krijgen – die hier de “Hero Challenge Card” heet – en een prijskaartje heeft van 1000 credits (€10,-). Mocht je echter heel gedreven zijn, dan kun je met de aanschaf van één Hero Challenge Card credits vrijspelen waarmee je weer toekomstige Battle Passes kunt aanschaffen. Een soortgelijk systeem zien we bijvoorbeeld ook terug in Rocket League en Call of Duty: Modern Warfare.

Alle zes de launch helden zullen ook een Hero Challenge Card hebben, deze zijn echter inbegrepen bij de aanschafprijs van de game en daar hoef je verder dus niks extra’s voor uit te geven. Elke Challenge Card heeft zo’n veertig Tiers aan gratis en premium rewards, zoals emotes, outfits, credits en speciale bundels met Upgrade Modules en Resources.

Marvel’s Avengers verschijnt op 4 september voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op een later punt zijn de PlayStation 5 en Xbox Series X aan de beurt, waarvoor je een gratis upgrade krijgt als je de current-gen kopie van de game aanschaft.

“We’ve activated the premium Hero Challenge Card rewards for all 6 starting heroes at launch, so you can earn and enjoy all content across the 40 tiers for free. When we introduce new Hero Challenge Cards for post-launch heroes, the cost to activate the premium rewards will be 1,000 Credits.

We want to reward players for their time, so once you activate the premium rewards of a Hero Challenge Card for 1,000 Credits, you can earn everything on that card, including more Credits! If you complete all challenges on your Hero Challenge Card, not only will you earn back your 1,000 Credit activation cost, all the content you’ll earn has a value of over 12,500 Credits. Remember, these rewards deliver fun in-game cosmetic enhancements and effects, but they do not provide a gameplay advantage.

Hero Challenge Cards do not rotate and won’t be retired, so once you’ve activated premium rewards, there is no time limit or risk in spreading your focus between heroes. That being said, If you‘re in a hurry, you can buy “skips” to get through tiers faster.”