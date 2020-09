Als de releasedatum van een nieuwe game dichterbij komt is het voor een uitgever natuurlijk zaak om de game goed onder de aandacht te brengen. Aangezien WWE 2K Battlegrounds over tweeëneenhalve week uitkomt, heeft 2K nu een nieuwe trailer vrijgegeven.

De nieuwe video laat weten wie de commentatoren zijn in de game, namelijk Jerry ‘The King’ Lawler en Mauro Ranallo. De trailer laat ook wat gameplaybeelden zien, waarin verschillende worstelaars de revue passeren. In totaal zullen er meer dan 70 worstelaars in de game zitten en na de release volgen er meer.

De nieuwe video van WWE 2K Battlegrounds kun je hieronder checken.