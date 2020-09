We hebben sinds de release van Dreams indrukwekkende games en creaties voorbij zien komen en telkens weet men er weer een schepje bovenop te doen. Eén van de meer getalenteerde creators in Dreams is Bad Robo, die meermaals voorbij is gekomen met onwaarschijnlijk mooie resultaten.

Zo ook nu weer, ditmaal met ‘Walk in the Park’. Het ziet er zo mooi uit dat je haast denkt dat het echt is. Oftewel, fotorealisme komt akelig dichtbij zoals je in de video hieronder kan zien. Al zijn video’s zijn trouwens de moeite waard, dus check zeker z’n kanaal even.