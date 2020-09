Afgelopen juli toonde Geoff Keighley nog een eerste uitgebreide blik op de nieuwe controller van de PlayStation 5: de DualSense. Inmiddels weten we dat het stukje hardware onder andere haptische feedback zal hebben, wat een fikse verbetering is tegenover de ouderwetse ‘rumble’ van de DualShock 4.

Om de rumble werkend te krijgen, moesten studio’s vroeger de games zo in elkaar zetten dat de motoren in de controller geactiveerd worden op het moment dat een specifieke actie wordt gedaan of wanneer een bepaald geluid afgespeeld wordt. Dit zorgde voor veel handwerk voor een (relatief) kleine functionaliteit.

Dit zal voor de toekomst echter niet meer het geval zijn, want Sony heeft in een PlayStation 5 handboekje uitgelegd hoe ze het ontwikkelen van games makkelijker willen maken. Eén van de onderwerpen slaat dus op de implementatie van haptische feedback. De PlayStation 5 kan namelijk op basis van geluidseffecten al automatisch de juiste vibraties aanmaken en doorsturen naar de controller.

Volgens de uitleg zou dit betekenen dat de DualSense bij bijvoorbeeld het afvuren van een geweer zwaardere feedback geeft dan bij zachte voetstappen, omdat de zogeheten ‘waveforms’ van de geluiden verschillen.