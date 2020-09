Het ziet er naar uit dat er nog veel is wat we niet weten over Ghostrunner. Er is nu namelijk een teaser trailer verschenen, die aangeeft wanneer er meer details over de game gedeeld zullen worden. Deze trailer kan je onder dit bericht bekijken.

Het is op zich wel een beetje vreemd, want het betreft een Gamescom 2020-trailer die laat weten dat er op 15 september op een ander evenement – PAX Online 2020 – meer informatie over de game zal worden gegeven. Kennelijk was de Gamescom niet aantrekkelijk genoeg om de nieuwe details daar al bekend te maken.