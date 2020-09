Eind vorig jaar kondigde Protocol Games Song of Horror aan voor de PlayStation 4 en Xbox One. Toen werd aangegeven dat de game in het tweede kwartaal van dit jaar zou verschijnen, maar dat is overduidelijk niet gelukt. Toch hoeven we niet heel veel langer te wachten, want de game verschijnt nu op 29 oktober.

Dit wordt duidelijk uit een nieuwe trailer die door de ontwikkelaar via de Future Games Show van GamesRadar+ getoond werd. De oorspronkelijke game voor pc verscheen in episodes, voor de PlayStation 4 en Xbox One zal het als één geheel verschijnen.

De vooruitzichten zijn overigens goed, want Song of Horror werd door media destijds goed ontvangen. Het wordt gezien als één van de betere indie horrorgames.